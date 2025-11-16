ECONOMIE
Zuid-Koreaanse bedrijven zeggen binnenlandse investeringen toe

Economie
door anp
zondag, 16 november 2025 om 14:03
SUWON (ANP/BLOOMBERG) - Een aantal van Zuid-Korea's grootste bedrijven, waaronder Samsung en Hyundai, hebben toegezegd gezamenlijk ongeveer 550 miljard dollar te investeren in Zuid-Korea in de komende jaren. De aankondiging volgt op een ontmoeting met president Lee Jae-myung, die de economie probeert te versterken na de handelsdeal met de Verenigde Staten.
Samsung kondigde aan 310 miljard dollar te investeren in het land in de komende vijf jaar, waaronder in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI). Andere investeringen komen van autoconglomeraat Hyundai Motor Group en de conglomeraten SK Group en LG Group.
Een handelsdeal met de VS riep zorgen op over lage binnenlandse investeringen en de nationale munt. Zuid-Korea had eerder afgesproken 350 miljard dollar te investeren in Amerikaanse industrieën als onderdeel van de handelsafspraak. Lee drong er bij de Zuid-Koreaanse bedrijven op aan de binnenlandse investeringen uit te breiden en bood overheidssteun aan.
