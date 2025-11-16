ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Derde verdachte aangehouden voor steekpartij Eindhoven

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 14:05
anp161125067 1
EINDHOVEN (ANP) - Aan de steekpartij waardoor in de nacht van zaterdag op zondag in Eindhoven twee mensen gewond raakten, zou een ruzie tussen een groep van zo'n tien mensen vooraf zijn gegaan. Inmiddels zijn drie mensen aangehouden, meldt de politie zondag.
De hulpdiensten werden rond 02.30 uur gewaarschuwd over de steekpartij op het Stratumseind in de binnenstad van Eindhoven. Agenten troffen er een man van 22 uit Den Bosch en een 20-jarige man uit Rosmalen aan, die allebei gewond waren aan hun been.
In de buurt van het incident werden al snel twee verdachten opgepakt, en ongeveer drie uur na de steekpartij nog een derde. Het gaat om mannen van 19, 18 en 17 jaar uit Tilburg, Dronten en Eindhoven. De twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

3fdf1e5_ftp-import-images-1-9hoyatctooux-5423582-01-06

De beste kaas ter wereld is niet Nederlands of Frans, maar Zwitsers

ANP-542111679 (1)

Macrons failliet: Frankrijk op de rand van de financiele afgrond

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

c9928e0b-4ed5-4131-94ee-60566ad7ad56

De eenvoudige overtuiging die je IQ verhoogt

ANP-506944951

De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett

shutterstock_1093355033

Door je mond ademen is heel ongezond

Loading