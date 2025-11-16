Derde verdachte aangehouden voor steekpartij Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - Aan de steekpartij waardoor in de nacht van zaterdag op zondag in Eindhoven twee mensen gewond raakten, zou een ruzie tussen een groep van zo'n tien mensen vooraf zijn gegaan. Inmiddels zijn drie mensen aangehouden, meldt de politie zondag.

De hulpdiensten werden rond 02.30 uur gewaarschuwd over de steekpartij op het Stratumseind in de binnenstad van Eindhoven. Agenten troffen er een man van 22 uit Den Bosch en een 20-jarige man uit Rosmalen aan, die allebei gewond waren aan hun been.

In de buurt van het incident werden al snel twee verdachten opgepakt, en ongeveer drie uur na de steekpartij nog een derde. Het gaat om mannen van 19, 18 en 17 jaar uit Tilburg, Dronten en Eindhoven. De twee slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht.