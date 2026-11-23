SEOUL (ANP) - De beurs in Zuid-Korea ging maandag verder omlaag na de zware koersverliezen op vrijdag. Wereldwijd stonden de aandelenmarkten afgelopen week onder zware druk door een verkoopgolf in de AI-sector. Beleggers maken zich zorgen of de bedrijven de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie wel kunnen terugverdienen. Door de koersval op de beurs in Seoul kondigden de Zuid-Koreaanse autoriteiten maatregelen aan om de onrust op de aandelenmarkt tegen te gaan.

Na spoedoverleg van de minister van Financiën, de centralebankpresident en andere hoge functionarissen werd besloten een speciaal fonds op te richten dat ingezet kan worden voor het stabiliseren van de aandelenmarkt. Ook werd de regelgeving voor bedrijven om eigen aandelen in te kopen versoepeld om de markt te ondersteunen.

De maatregelen lijken vooralsnog weinig effect te hebben. De Kospi in Seoul zakte ruim 3 procent, na een koersval van meer dan 5 procent op vrijdag.