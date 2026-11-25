TOKIO (ANP) - De chipfondsen op de aandelenbeurzen in Azië gingen woensdag hard omlaag. Daarmee werd weer een flinke stap teruggezet door beleggers na de stevige winsten een dag eerder. Toen kreeg het sentiment in de Aziatische chip- en techsector nog steun van de verrassende terugkeer van topman Jensen Huang bij AI-chipconcern Nvidia. Dat enthousiasme blijkt echter van korte duur en de zorgen over de hoge investeringen in AI steken weer de kop op.

De Nikkei-index in Tokio daalde 2,8 procent, met verliezen voor de Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron van meer dan 13 procent. De Kospi in Seoul kelderde ruim 6 procent. De grote Zuid-Koreaanse chipproducenten Samsung en SK Hynix doken meer dan 10 procent in de min. In Taipei verloor het Taiwanese TSMC 4 procent.

Ook op de markten elders in de regio waren de koersenborden roodgekleurd. De Hang Seng in Hongkong en de Australische All Ordinaries daalden 0,4 procent en de beurs in Shanghai zakte 1,6 procent.