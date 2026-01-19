ECONOMIE
Zweedse minister van Financiën noemt importheffingen Trump absurd

Economie
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 12:11
anp190126098 1
STOCKHOLM (ANP) - De importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump over Groenland zijn "absurd" en een poging tot chantage waar de EU niet aan mag toegeven. Dat heeft de Zweedse minister van Financiën Elisabeth Svantesson gezegd. De importheffing van 10 procent geldt voor alle landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Zweden. Trump dreigt het eiland, dat tot Denemarken behoort, te annexeren.
"We kunnen niet toestaan dat een Amerikaanse president de tariefkaart op deze manier misbruikt. Vooral bij zulke serieuze kwesties als de annexatie van Groenland. De absurditeit kent geen grenzen", zei ze maandag volgens de Zweedse publieke omroep SVT. Zij vindt dat druk op de VS worden uitgeoefend.
Naast Zweden besloten ook Nederland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, het Verenigd Koninkrijk en België militairen te sturen. De heffingen gelden tot een deal is gesloten over Groenland, meldde Trump eerder. Komt die er niet, dan wordt de heffing op 1 juni naar 25 procent verhoogd.
