Starmer denkt niet dat Trump militaire actie Groenland overweegt

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer denkt niet dat de Amerikaanse president Donald Trump echt militaire actie tegen Groenland overweegt. Dat zei hij bij een persconferentie over de hogere importheffingen waarmee Trump dreigt. Die zouden gelden voor de landen die vorige week een klein aantal militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder ook Nederland.

Starmer sprak Trump zondag en vertelde hem dat de militairen "duidelijk daar waren om het Russische risico te beoordelen en aan te pakken". Hij zei te hopen dat daar nu "echte duidelijkheid" over was.

"Ik denk dat dit opgelost kan en moet worden door middel van rustige gesprekken", benadrukte Starmer. Hij is er zeker van dat hij de Amerikaanse president de komende dagen weer spreekt.