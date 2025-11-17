Zwitserse economie krimpt voor het eerst sinds 2023

BERN (ANP/BLOOMBERG) - De Zwitserse economie is in het derde kwartaal van 2025 voor het eerst in meer dan twee jaar gekrompen. De krimp volgt op de hoge Amerikaanse importheffingen van 39 procent op Zwitserse goederen, die begin augustus werden ingevoerd.

Het Zwitserse bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, kromp volgens een eerste schatting in het afgelopen kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. In het tweede kwartaal was nog sprake van een groei van 0,1 procent. Economen hadden voor het derde kwartaal gerekend op een krimp van 0,1 procent.

Vooral de chemische en farmaceutische sectoren hadden last van de hoge Amerikaanse heffingen. In de industrie als geheel was daardoor sprake van een krimp. Ook de dienstensector groeide minder dan gemiddeld. In het huidige kwartaal zal de Zwitserse economie mogelijk aantrekken. Het land sloot vorige week na enige vertraging een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten. Het Amerikaanse importtarief daalt daardoor van 39 naar 15 procent.