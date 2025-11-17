Zverev zegt deelname toe aan tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Alexander Zverev komt in februari in actie op het ABN AMRO Open. Dat maakte de organisatie maandag bekend. De Duitse nummer 3 van de wereld speelde zes keer eerder op het ATP-toernooi in Rotterdam.

Zverev (28) is de tweede speler uit de mondiale top 3 die zijn deelname heeft aangekondigd. De Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, verdedigt in februari zijn titel van eerder dit jaar.

"Alexander Zverev is een van de spelers die passen bij de filosofie van het ABN AMRO Open om jonge toptalenten een kans te geven, zodat je al vroeg een band met ze creëert", zei toernooidirecteur Richard Krajicek in een persbericht.

Griekspoor

"In het geval van Zverev kwam hij in 2015 als 17-jarige al naar Rotterdam. Dat hij ons nu als nummer 3 van de wereld opnieuw in zijn jaarplanning heeft opgenomen, laat zien dat hij zich thuis voelt", aldus Krajicek.

Eerder zegden Tallon Griekspoor, Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas ook al hun deelname toe.