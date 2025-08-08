Zwitserse edelmetalenvereniging bezorgd om heffingen VS op goud

ZÜRICH (ANP/RTR) - De Zwitserse branchevereniging voor edelmetalen heeft bezorgd gereageerd op de verhoging van de Amerikaanse importheffing voor goud naar 39 procent. De Financial Times (FT) meldde vrijdag dat de Verenigde Staten een importheffing hebben ingesteld op goudstaven van een kilo of 100 ounce, zo'n 2,8 kilo.

Met de nieuwe maatregel zou goud geen uitzondering meer hebben op de algemene heffingen voor handelspartners van de VS. "We zijn vooral bezorgd over de gevolgen van de heffingen voor de goudindustrie en de fysieke uitwisseling van goud met de VS, een langdurige en historische partner voor Zwitserland", zei Christoph Wild, voorzitter van de Zwitserse Vereniging van Fabrikanten en Handelaren in Edelmetalen.

De maatregel kan een nieuwe klap betekenen voor Zwitserland, een belangrijk land voor de raffinage van goud, schreef de FT. Het bericht had ook invloed op de edelmetaalmarkten.