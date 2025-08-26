ECONOMIE
Zwitserse fabrikanten willen productie verplaatsen door tarief VS

door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 11:21
BERN (ANP/BLOOMBERG) - Ongeveer een derde van de Zwitserse fabrikanten is van plan productie te verplaatsen naar de Europese Unie door de hoge Amerikaanse importheffing van 39 procent op Zwitserse goederen. Dat meldt brancheorganisatie Swissmem na een enquête onder leden. Ook zijn veel producenten van plan om werktijdverkorting in te voeren of werknemers te ontslaan.
Volgens Swissmem daalden de productieorders van de industrie in het tweede kwartaal met 13 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, terwijl de totale omzet voor het negende kwartaal op rij afnam. De brancheorganisatie verwacht dat de neergang de komende maanden versnelt. De Zwitserse inkoopmanagersindex voor de industrie, die de mate van activiteit in de sector aangeeft, ligt sinds begin 2023 onder een niveau van 50, wat wijst op krimp.
"We bevinden ons momenteel in een gevaarlijke neerwaartse spiraal, en het domino-effect wordt versterkt door de Amerikaanse tarieven," aldus Stefan Brupbacher, directeur van Swissmem.
