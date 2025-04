Zwitserse farmaceut Novartis investeert miljarden in VS

BAZEL (ANP/RTR) - De Zwitserse farmaceut Novartis heeft aangekondigd 23 miljard dollar (20,5 miljard euro) te investeren in de Verenigde Staten. Het geld gaat naar de bouw van nieuwe faciliteiten en de uitbreiding van bestaande locaties. De bekendmaking komt enkele dagen na een nieuw dreigement met importheffingen op farmaceutische producten van de Amerikaanse president Donald Trump.

Novartis wil zes nieuwe fabrieken opzetten in de VS, onder andere voor de productie van grondstoffen voor medicijnen. Ook komt er een nieuwe onderzoeksafdeling in de Californische stad San Diego. Volgens de farmaceut leveren de investeringen 1000 banen op voor hoogopgeleid personeel en 3000 banen voor ondersteunend personeel en bouwvakkers.

Novartis-topman Vas Narasimhan zei dat de dreiging van importheffingen meespeelde in de beslissing, maar niet de doorslag gaf. "We denken dat we heffingen aankunnen, hoewel ze natuurlijk pijn doen. Dus het is wel een factor, maar niet de beslissende factor."