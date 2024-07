Zwitserse horloge-export kampt nog steeds met minder vraag China

BIEL (ANP/BLOOMBERG) - De export van Zwitserse horloges is in juni gedaald na een opleving in mei. Dat had volgens de FH, het samenwerkingsverband van Zwitserse horlogemakers, te maken met de vraag uit China die opnieuw aanzienlijk is teruggelopen. Eerder wist de export richting de Verenigde Staten en Japan die dalende vraag nog te compenseren.

De totale export van de luxe polsklokken daalde met 7,2 procent op jaarbasis tot 2,3 miljard Zwitserse frank, omgerekend ongeveer 2,4 miljard euro. In totaal werden ongeveer 300.000 minder horloges uitgevoerd dan een jaar eerder. De export naar China, na de VS de grootste markt voor Zwitserse horloges, daalde met ruim 36 procent. Richting de VS en Japan gingen wel meer klokjes, respectievelijk 6,5 procent en 13,2 procent.

De Zwitserse horlogemaker Swatch, die naast het gelijknamige merk ook eigenaar is van Omega, Blancpain en Breguet, publiceerde eerder deze week zijn resultaten over het tweede kwartaal. Daaruit kwam naar voren dat de verkoop in China in de eerste helft van dit jaar met 30 procent is afgenomen.

Chinezen kopen de laatste tijd minder luxe producten. Ook grote modebedrijven hebben daar last van. Zo verlaagde het Duitse Hugo Boss eerder al voor de tweede keer zijn omzetverwachting na tegenvallende verkopen, onder meer in China. Ook het Britse Burberry en het Zwitserse luxeconcern Richemont, bekend van merken als Chloé en Cartier, merken dat mensen in China minder geld uitgeven aan hun producten.