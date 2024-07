EU-parlementariër verwijderd na verstoren verkiezing Von der Leyen

STRAATSBURG (ANP) - Een radicaal-rechtse Roemeense Europarlementariër is tijdens het debat over de herverkiezing van Ursula von der Leyen met stevige aandrang de plenaire zaal van het Europees Parlement uitgezet. De excentrieke Diana Sosoaca bracht onder meer iconen mee om de duivel uit het parlement te verdrijven.

Sosoaca is de leider van de ultranationalistische en eurosceptische Roemeense partij S.O.S. in het Europees Parlement. Ze schreeuwde donderdag tijdens het debat over een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie meermaals door de vergaderzaal in Straatsburg.

Daarop greep parlementsvoorzitter Roberta Metsola in. Toen Sosoaca geen aanstalten maakte zelf te vertrekken, werd ze door bodes meegenomen. Dat deed ze ze onder verzet en al schreeuwend dat de vrijheid van meningsuiting haar werd ontnomen.