Stegosaurus-skelet breekt veilingrecord: 'Apex is voortreffelijk bewaard gebleven'

In New York is een astronomisch bedrag betaald voor een dinoskelet: ruim 44 miljoen dollar (ongeveer 40 miljoen euro). Het gaat om het skelet van een stegosaurus, een gigantische prehistorische planteneter. Voorafgaand aan de veiling schatte men de opbrengst op circa 5 miljoen dollar.

Volgens veilinghuis Sotheby's is het stegosaurus-skelet een van de meest complete ooit gevonden, wat de torenhoge prijs verklaart. Het fossiel bestaat uit 254 van de 319 originele botten. De ontbrekende delen zijn zorgvuldig nagemaakt met een 3D-printer of met de hand geboetseerd.

Apex

Het fossiel, liefdevol 'Apex' genoemd, is een indrukwekkende 3,4 meter hoog en 8,2 meter lang. De stegosaurus is een van de meest herkenbare dinosaurussen dankzij de karakteristieke puntige platen op zijn rug. Sotheby's benadrukt dat de botten in uitzonderlijk goede staat verkeren, bijna zonder vervorming. "De fossielen zijn voortreffelijk, waarbij zelfs kleine, delicate botten tot in de kleinste details bewaard zijn gebleven", vertelt het veilinghuis.

Apex werd twee jaar geleden ontdekt door paleontoloog Jason Cooper op zijn eigen terrein, gelegen nabij het stadje Dinosaur in de staat Colorado. Dit gebied, bekend als het Dinosaur National Monument, is beroemd om zijn vele fossielvondsten.

Anonieme koper

"Ik ben heel blij dat zo'n belangrijk exemplaar nu zijn plaats in de geschiedenis heeft ingenomen, 150 miljoen jaar nadat hij over de planeet had gezworven," vertelt Cassandra Hatton van Sotheby's aan The Guardian

De identiteit van de nieuwe eigenaar blijft een mysterie. Wel is bekendgemaakt dat de anonieme koper Amerikaans is en van plan is Apex uit te lenen aan een instelling in de Verenigde Staten. De koper versloeg met zijn bod zes andere geïnteresseerden.

Het vorige recordbedrag voor een dinosaurusfossiel stond op bijna 32 miljoen dollar. Hierbij ging het in 2020 om het skelet van de beroemde T. rex Stan.