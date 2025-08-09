ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwitserse maker zakenjets schort levering aan VS op om heffingen

Economie
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 9:39
anp090825057 1
STANS (ANP/RTR) - De Zwitserse vliegtuigfabrikant Pilatus heeft de leveringen van zijn zakenjets PC-12 en PC-24 aan de Verenigde Staten opgeschort. Volgens het bedrijf zorgen de forse nieuwe Amerikaanse importheffingen, die voor Zwitserland wel 39 procent bedragen, voor een "aanzienlijk concurrentienadeel".
De VS zijn normaal goed voor zo'n 40 procent van de leveringen. Volgens Pilatus zorgen de "enorme extra kosten en het daaruit voortvloeiende concurrentienadeel" ten opzichte van Amerikaanse en Europese concurrenten ook voor toenemende onzekerheid onder zijn klanten.
Het bedrijf overweegt de toestellen voor de VS nu aan andere markten toe te wijzen. Daarnaast versnelt Pilatus zijn inspanningen voor het uitbreiden van lokale productie. Er is al een assemblagefabriek gepland in Florida. Pilatus verklaarde alles in het werk te stellen om de banen van zijn 3000 werknemers veilig te stellen en kijkt ook naar opties als werktijdverkorting of banenreductie via natuurlijk verloop.
Vorig artikel

Zelensky herhaalt dat Oekraïne geen land opgeeft aan bezetters

Volgend artikel

Opnieuw drukte op de Europese vakantieroutes

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2505373259

Slimme, zeer begaafde mensen bereiken soms heel weinig. Hoe komt dat?

shutterstock_2429826563

Afgevallen? Zo houd je het vol – 21 adviezen van experts

ANP-528965108

Mogelijk kan dit bekende vaccin de kans op dementie met 20 procent verlagen

shutterstock_2224800561

Ze hadden “alles om gelukkig te zijn” en toch zijn ze weggegaan: de 5 redenen waarom vrouwen hun man verlaten na hun veertigste