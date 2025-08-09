ECONOMIE
Zelensky herhaalt dat Oekraïne geen land opgeeft aan bezetters

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 9:01
KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne mag de grondwet niet schenden op het gebied van territoriale kwesties. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in reactie op de aangekondigde ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Oekraïne wil met Trump samenwerken om vrede te bereiken, "maar Oekraïners zullen hun land niet afstaan aan bezetters", stelt Zelensky.
Trump kondigde vrijdagavond op Truth Social aan dat hij Poetin op 15 augustus ontmoet in de Amerikaanse staat Alaska. The Wall Street Journal schrijft dat Poetin een staakt-het-vuren heeft voorgesteld in ruil voor grote territoriale concessies van Oekraïne. Volgens de krant zou het erop neerkomen dat Oekraïne de Donbas, in het oosten, moet afstaan.
Volgens Zelensky is Oekraïne klaar voor echte oplossingen die vrede kunnen brengen, "maar beslissingen hierover kunnen niet zonder Oekraïne worden genomen", waarschuwt hij. "Alle beslissingen die zonder ons worden genomen, zijn beslissingen tegen vrede. Ze zullen niets bereiken", aldus de Oekraïense president.
De laatste keer dat Trump en Poetin elkaar ontmoetten was in 2019, toen de twee wereldleiders elkaar spraken bij een G20-top in Japan. Dat was tijdens Trumps eerste ambtstermijn. De laatste ontmoeting tussen Poetin en een Amerikaanse president was in 2021, toen hij Joe Biden sprak in Genève.
