Treinverkeer langzaam weer opgestart, nog wel veel verstoringen

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 11:20
anp060126111 1
UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer van de NS is na 10.00 uur langzaam weer opgestart. "De eerste treinen zijn vertrokken", laat een woordvoerder van de spoorvervoerder weten.
Op veel trajecten rijden nog altijd veel minder treinen, is te zien op de spoorkaart van de NS. Volgens de NS-zegsman is de verwachting dat die hinder het komende uur afneemt. Alleen in de regio Amsterdam en in Flevoland blijft het treinverkeer langer stilliggen door wisselstoringen.
De rest van de dag werkt de NS met een zogeheten winterdienstregeling, die maandag al was aangekondigd in verband met de gevolgen van het winterweer. Die dienstregeling houdt in dat 80 procent van de treinen rijdt. De NS-woordvoerder licht toe dat er altijd wel minimaal twee treinen per uur op een traject rijden. Als er normaal vier treinen per uur gaan, worden dat er in de winterdienstregeling twee. Rijden er normaal gesproken zes treinen per uur, dan daalt dat aantal in de winterdienstregeling tot vier.
