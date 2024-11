Denzel Washington: zoen van mij met man uit Gladiator 2 geknipt

Een zoen die Denzel Washington in Gladiator 2 deelde met een man, heeft de eindmontage van de film niet gehaald. "Ik denk dat ze er niet klaar voor waren", aldus de 69-jarige acteur tegen platform Gayety.

Washington speelt de rol van Macrinus in Gladiator 2, een rijke man die een groep gladiatoren beheert. In het script staat dat zijn personage in het verleden relaties had met andere mannen. "Ik heb inderdaad met een man gezoend in de film, maar dat hebben ze eruit gehaald", aldus Washington. "Ik zoende een man vol op zijn mond, maar ik denk dat ze er niet klaar voor waren."

Het personage van de mannelijke tegenspeler waar Washington op doelt, sterft uiteindelijk in de film. "Vijf minuten later moest ik hem vermoorden", licht Washington toe. "Dat is Gladiator. Het was de kus des doods."

Gladiator 2 beleefde woensdag de wereldwijde première in Londen. Daarbij was onder anderen de Britse koning Charles aanwezig, net als regisseur Ridley Scott en hoofdrolspelers Paul Mescal en Pedro Pascal. De film is het vervolg op de succesvolle film Gladiator uit 2000.