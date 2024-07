Tientallen jaren cel voor dodelijke schietpartij gaybar Oslo

OSLO (ANP/RTR) - Een 45-jarige man heeft dertig jaar cel opgelegd gekregen voor een dodelijke schietpartij bij een gaybar in Oslo. Noorse media berichten dat de straf verlengd kan worden als hij nog steeds als een gevaarlijk voor de samenleving wordt gezien.

De autoriteiten beschuldigden de in Iran geboren Noor Zaniar Matapour van terrorisme en moord. Hij zwoer in 2022 trouw aan Islamitische Staat en begon minder dan een uur later te schieten in het centrum van de hoofdstad. Er vielen twee doden en veel mensen raakten gewond.

Het hoofd van een organisatie voor slachtoffers en nabestaanden noemde de uitspraak bij omroep NRK een grote opluchting. De advocaten van Matapour hebben nog niet gereageerd. Het is onduidelijk of hij nog beroep laat aantekenen.