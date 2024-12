Halina Reijn verdedigt leeftijdsverschil van acteurs in Babygirl

Halina Reijn vindt dat het normaal zou moeten worden dat vrouwen een relatie krijgen met een jongere man. In een interview met het tijdschrift W bespreekt de regisseur de lof en kritiek over de casting in haar nieuwe erotische thriller Babygirl. In de film heeft Nicole Kidman (57) een affaire met de jongere Harris Dickinson (28).

Reijn vindt het vreemd dat in films mannen wel ouder kunnen zijn dan vrouwen als het gaat om liefdesrelaties, maar andersom niet. "Dat is helemaal gestoord", aldus Reijn. "Het zou genormaliseerd moeten worden dat leeftijdsverschillen ook worden omgedraaid en dat vrouwen ook andere soorten relaties aangaan. We moeten niet meer in hokjes denken."

De regisseur vertelt ook dat Kidman contact met haar opnam nadat ze Halina's eerste film Instinct had gezien. "Nadat ze een eerste versie van Babygirl had gelezen, zei ze dat ze de rol wilde spelen en zich volledig wilde overgeven aan het personage." Dat was belangrijk voor Reijn. "Ik wist dat ik iets controversieels had geschreven. Ook doordrenkt van schaamte. Ik wilde iemand hebben die net zo moedig was als het script."

Voor haar rol in Babygirl is Kidman genomineerd voor een Golden Globe.