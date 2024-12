Halina Reijn: "Ik heb vaak het gevoel dat ik er niet bij hoor"

Halina Reijn is sindskort een gevierd regisseur in New York. Met Babygirl, waarin steractrice Nicole Kidman de hoofdrol speelt, beleeft ze haar definitieve doorbraak. De erotische thriller wordt zelfs al getipt voor de Oscars.

Halina Reijn was in Amsterdam om de film te promoten waar een AD-verslaggever een eerdere uitspraak van haar aanhaalt: "Of het nou draait om uiterlijk, seksualiteit of kinderen krijgen, het liefst zijn we standaard."

Halina reageert: "Het ontroert me als ik dat hoor. Omdat de biecht die Romy aan haar man doet, precies dáár over gaat. Ze zegt: I wanna be normal. I wanna be the woman you like. En dat gevoel – ik wil zó graag normaal zijn – heb ik al zo lang ik me kan herinneren. Ik houd heel erg van mijn ouders en zonder hen was ik niet wie ik nu ben, maar wij liepen vroeger echt rond als een levend kunstwerk. Mijn ouders waren allebei kunstenaar en probeerden grenzeloos en zonder oordeel te leven. Ze waren lid van een spirituele groepering, stuurden hun dochters naar de Vrije School en we hadden geen televisie. Mijn vader was een dominante man, ik voelde me heel veilig bij hem. Maar toen ik negen jaar was, gingen mijn ouders uit elkaar; mijn vader was homo­seksueel. Een jaar later overleed hij, plotseling, hij is gestikt door een acute longembolie.

Wij hadden thuis geen geld, omdat mijn ouders een leven zonder materiële behoeften idealiseerden. Iets wat ik als kind heel gênant vond, net als die andere dingen. Ik wilde gewoon een nieuwbouwhuis, een hond en een stationwagon – zoals iedereen. Met een vader die ons streng opvoedde en een moeder die met koekjes en thee klaar zat. Normáál zijn.

En eigenlijk heb ik dat gevoel van toen nog steeds heel vaak, dat ik toch denk dat ik er niet bij hoor. Omdat ik geen man heb, geen kinderen, geen hond. Ik wijk nog steeds af. Het zal een gevoel zijn wat meer mensen kennen: de behoefte om je te conformeren, terwijl je juist ook je uniciteit zou kunnen vieren."

Bron: AD