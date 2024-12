Inspectie keurt bijna 41 procent van getest vuurwerk af

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar 40,9 procent van het geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd. Dat is het hoogste percentage van de afgelopen jaren. Vorig jaar keurde de inspectie 20,5 procent af, in 2022 was het 20 procent. F2-vuurwerk is het vuurwerk dat consumenten mogen kopen in de laatste dagen van december. Dit jaar is dat op 28, 30 en 31 december.

De inspectie kijkt elk jaar naar de meest risicovolle producten in de F2-categorie. Dit jaar werden 181 verschillende producten getest. Daarvan werden er 74 afgekeurd. Dat gebeurde bijvoorbeeld omdat vuurwerk omviel, niet werkte, explodeerde of omdat brandende delen verder dan 8 meter bij het vuurwerk vandaan kwamen.

De importeurs moeten het afgekeurde vuurwerk van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Het gaat alleen om de specifiek door de ILT geteste partij. Hetzelfde product van een andere 'batch' die niet is afgekeurd, mag wel gewoon worden verkocht.

Geen verbeteringen

Bij nog eens 12,7 procent van het geteste vuurwerk stuitte de ILT ook op een probleem, maar dat was niet dermate ernstig dat het vuurwerk ook werd afgekeurd.

Van één importeur keurde de inspectie vrijwel alle producten af. Het gaat om een bedrijf dat geen lid is van de branchevereniging. De naam van de importeur wordt niet genoemd. Ook bij bedrijven die wel lid zijn van de branchevereniging zegt de ILT geen verbeteringen te zien. "Op veiligheid en kwaliteit bezuinigen om de winstmarges te vergroten, is calculerend gedrag en levert onnodige risico's op voor de consument", zegt Reinder Auwema van de inspectie.

Zorgen

Auwema spreekt van een "bijzonder hoge afkeur" die hem "echt zorgen" baart. "De Nederlandse vuurwerksector heeft genoeg kennis en kunde in huis om ervoor te zorgen dat het vuurwerk veilig is en functioneert zoals bedoeld. Wij verwachten van de sector dat deze lessen trekt uit voorgaande jaren en beschikt over zelfreinigend vermogen." Volgens Auwema zijn de papieren van producten vaak in orde, maar blijkt er bij het testen toch vaak van alles mis.

Eerder werd al duidelijk dat de ILT ook meer 'kindervuurwerk' ziet dat niet op orde is. Bij controles keurde de inspectie dit jaar 65 procent van dit F1-vuurwerk af.