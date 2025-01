Winter Vol liefde: was ex-basketbalcoach Maarten echt zo succesvol?

Het kan je bijna niet zijn ontgaan: we hebben in Winter Vol liefde het genoegen om een wereldberoemde oud-basketbalcoach te leren kennen. Maar was de 76-jarige Maarten echt zo'n grootheid? Nou, best wel.

De Groningse basketbalvereniging Donar werd in 1982 voor het eerst landskampioen onder leiding van Maarten. "De fanbase in Groningen is Maarten nog dankbaar dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het eerste landskampioenschap ooit. Dat is volgens velen nog steeds het mooiste landskampioenschap", vertelt Gaaike Euwema, de voorzitter van de communicatiecommissie van Donar, aan RTL Boulevard. "Kennissen zeggen nog steeds dat het het beste team is dat Groningen ooit heeft voortgebracht." Volgens Gaaike stond Maarten bekend als een 'fijne coach' met de gave om een echt team te creëren. Ook was hij destijds nog bescheiden. "Het gaat om de spelers, een coach is secundair", zou hij altijd hebben gezegd.

Door zijn moeizame relatie met het bestuur in Groningen vertrok Maarten al vrij snel naar België. Daar won hij met zijn team twee keer de beker en werd hij landskampioen. "In België werd hij ook op handen gedragen", aldus Gaaike. De in Estland wonende ex-coach leidde ook het nationale basketbalteam van Nederland en Estland waar hij in 1992 naar toe ging.

Volgens Maarten zelf leverden deze prestaties hem veel aandacht van vrouwen op, maar wie bijvoorbeeld die bekende Nederlandse dames zijn, die aan zijn voeten lagen, is nog steeds onduidelijk.

