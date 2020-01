Deze drie factoren bepalen of je succesvol afvalt

Een dieet een tijdje volhouden lukt de meesten nog wel. De kilo’s vliegen eraf en je voelt dat je beter in je vel zit. Maar dan. Dan komt de klad erin. Het doel is bereikt. Je bent tevreden over je slankere zelf en voor je het weet ben je weer op je oude gewicht.

Uit een analyse van 29 studies in 2018 blijkt dat binnen twee jaar de helft van de verloren kilo’s er weer aan zit. In vijf jaar ligt dat percentage op 80 procent. Dus hoe zorg je dat jou dat niet overkomt? Daarvoor keken onderzoekers van de California Polytechnic State University naar 5.000 mensen die succesvol waren afgevallen en minstens drie jaar op gewicht wisten te blijven. Ze onderzochten 54 verschillende gedragskenmerken om te bepalen welke het meeste invloed hadden op hun succes.

Deze drie bleken het belangrijkst: