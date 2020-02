“Het sirtfood dieet van Adèle is flauwekul”

Nu Adele zegt dat ze broodmager is geworden van het sirtfood-dieet wordt dat de nieuwe dieet-rage. Sirtfood’ is de verzamelnaam voor voedingsmiddelen die de sirtuïnes, een groep eiwitten, in je lichaam stimuleren. De bedenkers van het dieet, de Britse voedingsdeskundigen Aidan Goggins en Glen Matten, noemen die sirtuïnes ook wel skinny genes. Voorbeelden van sirtfood zijn: boerenkool, walnoten, rode uien, aardbeien, sojaproducten, cacao, groene thee, koffie, kappertjes, extra vergine olijfolie, peterselie, kurkuma en chilipepers. Maar ook rode wijn hoort hierbij.

In de eerste drie dagen mag je maximaal 1.000 calorieën per dag eten: drie groene sapjes en één hoofdmaaltijd. Van dag vier tot dag zeven wordt de grens opgetrokken naar 1.500 calorieën: twee groene sapjes en twee hoofdmaaltijden. Nadien mag er meer, als he maar eet voor 7 uur ś avonds. (Want daarna begint spooktijd). Belofte: de kilo’s vliegen er af.

Te mooi om waar te zijn? Ja, zegt voedingsdeskundige Sanne Mouha tegen De Morgen. “Er is nul bewijs dat die voedingsmiddelen je metabolisme een duwtje in de rug geven. Of dat sirtuïnes helpen om spieren te versterken. Dat kan enkel met sport, niet met ‘superfoods’.” De afslankmethode van Adele is kortom een dieet in typische ‘goeroestijl’, zegt Mouha. “Enkele hippe termen – skinny genes, sirtuïnes – worden bij elkaar gegooid en gecombineerd met aantrekkelijke voedingsmiddelen. Want een dieet met chocolade en rode wijn, dat valt toch goed mee? Er worden grote beloftes gedaan, maar die worden echt niet allemaal ingelost.”

Dat er bij de populaire zangeres kilo’s af zijn gevlógen, heeft dan ook weinig te maken met sirtuïnes. Wel met haar personal trainer, én de strenge caloriebeperking die het sirtfood-dieet met zich meebrengt. Mouha: “Als je een beperkte hoeveelheid calorieën binnenkrijgt, zal je uiteraard afslanken. Dat gebeurt bij elk dieet. Het klinkt gewoon minder catchy dan skinny genes.”

Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen, zoals je die zeven vorige trends ook volgde. En die werkte tenslotte ook….