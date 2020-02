Eerste autopsie: Covid-19 valt vooral de longen aan

Autopsierapporten van patiënten die zijn overleden aan COVID-19 maken volgens de China Daily duidelijk dat het virus voornamelijk de longen aanvalt en dat er amper schade is aan andere organen.

Het rapport, vrijdag gepubliceerd in het Journal of Forensic Medicine, zegt dat het coronavirus ontstekingsverschijnselen veroorzaakt in de luchtwegen en blaasjes van de longen.

De schade aan het longweefsel in de vorm van longfibrose is minder ernstig dan SARS, maar de symptomen van zwelling in de longen zijn erger, aldus het rapport.

Opvallend is de afscheiding die door de blaasjes gaat, wat het verdrinkings-gevoel kan verklaren dat door patiënten van de ziekte is gemeld.

De schade van COVID-19 aan het hart, de nieren, de hersenen, de milt en het spijsverteringskanaal zijn niet groot, aldus het rapport.

Het rapport merkt echter op dat een kleine hoeveelheid vocht van de zwelling in de longen naar de borstholte kan sijpelen en het hart kan infecteren. Dit kan verklaren waarom patiënten met hart- en vaatziekten vaker dood gaan, maar een dergelijk verband zou moeten worden bevestigd door verder onderzoek.

Liu Liang, de forensische arts verantwoordelijk is voor de autopsie, hoopt dat de resultaten artsen kan helpen zieken te behandelen.