Wat de Italianen nu allemaal niet meer mogen

Italië gaat op slot, vanwege het coronavirus. “Blijf thuis,” is het advies van premier Guiseppe Conte. Alleen als je een heel goede reden hebt, mag je nog op pad. Reden voor de totale lockdown is dat veel Noord-Italianen naar het zuiden reisden, dat nog niet was afgesloten.

Dit zijn de regels, die in elk geval tot 3 april gelden:

Italianen mogen enkel nog reizen als ze vooraf een formulier invullen met een geldige reden. Ze krijgen alleen toestemming als ze zich voor werk moeten verplaatsen of als het echt noodzakelijk is. Het invullen van een leugen wordt gezien als een misdaad.

In het hele land sluiten scholen en universiteiten hun deuren. Ook bioscopen, theaters en fitnesscentra gaan dicht. Alle professionele sportwedstrijden zijn afgelast.

Italië heeft (te) lang gewacht met strenge maatregelen. Pas toen het virus in het noorden niet meer was in te dammen, kwam het land in actie. Na China zijn er nergens zoveel besmettingen. Het aantal Italianen met het coronavirus loopt tegen de 10.000. Het land wordt gezien als de grote besmettingshaard van Europa. Maar daar doe je nu niet veel meer aan.