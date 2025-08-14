Er vallen deze zomer erg veel doden op de autoroute

Het aantal verkeersdoden op de Franse autoroutes is in juli gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Er vallen ieder jaar veel doden in juli als ook veel Nederlanders door Frankrijk racen. Vorig jaar juli waren het er 278, dit jaar 338. Ter vergelijking: in een gemiddelde maand gaan in Nederland 56 dood in het verkeer

Volgens voorlopige cijfers gaat het vooral om ongevallen bij hoge snelheid, vermoeidheid en afleiding door smartphones. Ook hitte en druk vakantieverkeer speelden een rol: langere reistijden, files en nachtelijke ritten vergroten het risico op fouten en microslaapjes.

Als reactie kondigt de Franse overheid voor het komende weekend verscherpte controles aan. De gendarmerie en snelwegpolitie voeren gerichte acties uit op trajecten met veel vakantieverkeer, met extra alcohol- en drugstesten, snelheidscontroles en handhaving op het vasthouden van een telefoon achter het stuur. Daarnaast worden meer rustplaatsen bemand om bestuurders te wijzen op pauzes, hydratatie en het belang van om de twee uur stoppen.

Wegbeheerders vragen automobilisten hun vertrektijden te spreiden en navigatieadvies op te volgen om piekdrukte te vermijden. Verder wordt benadrukt dat moderne rijhulpsystemen geen vrijbrief zijn om minder alert te zijn: afstand houden, snelheid aanpassen aan weer en verkeer, en correcte bandenspanning blijven cruciaal.

De overheid zegt de balans na het weekend op te maken en waar nodig extra maatregelen te nemen. Doel is de zomerse piek in ongevallen te keren en het aantal dodelijke slachtoffers op de snelwegen de komende maanden terug te dringen.