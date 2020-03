Nederlandse beleid is effectief, heeft RIVM berekend. Catastrofe afgewend

De epidemie in Nederland is tot staan gebracht. Dat denkt RIVM-directeur Van Dissel. Aan het begin van de uitbraak besmette iedere drager van het virus gemiddeld 2 anderen. Dat zou tot een catastrofe hebben geleid. Intussen is het aantal mensen dat een drager besmet teruggelopen tot 1 of onder de 1.

Van Dissel benadrukte dat het om een schatting gaat, maar sprak van ‘een positieve trend’. “De exponentiële groei van de uitbraak is naar alle waarschijnlijkheid tot stand gebracht.” Volgens de RIVM-directeur komt dit door de genomen maatregelen van de afgelopen weken.

De voorzichtig positieve trend is ook terug te zien in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dat het RIVM rapporteert.