Het is een hype, en dat het een beetje werk is om hem te maken hindert niet. Koffie Dalgona. Het Zuid-Koreaanse koffie recept is opeens in de hele wereld populair. Zo maak je dit verfrissende drankje waar je slechts drie ingrediënten voor nodig hebt.

Wat heb je nodig?

– 2 eetlepels oploskoffie

– 2 eetlepels suiker

– 2 eetlepels water

– melk

En zo maak je het: