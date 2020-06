Sigrid Kaag: “Ik wil premier worden”

Sigrid Kaag wil lijsttrekker worden voor D66 bij de komende verkiezingen. In een interview met Eva Jinek spreekt ze haar ambitie uit. “Ik wil premier worden én ik ben inderdaad vrouw, ik ben ook moeder, ik ben katholiek, ik ben een mens met ervaring. Dus ja, ik ga ook voor het premierschap.”

Ze nam haar besluit tijdens een werkbezoek aan Israël: “Ik was daar als minister en ik dacht: ik wil door. Ik ben bewust naar Nederland teruggekomen om de politiek in te gaan en op dat moment had ik ook het idee dit is niet af. Ik wil door voor D66. En wij zijn keihard nodig.”

Het was al lang bekend dat ze nadacht over het leiderschap van haar partij, zeker nadat minister Ollongren afhaakte. Ze sprak zich regelmatig persoonlijk uit in lezingen of aan talkshowtafels, vooral tegen polarisatie in de samenleving en de politiek. Ook was ze persoonlijk over hoe racisme haar familie treft: ze is getrouwd met een Palestijnse tandarts waarmee ze vier kinderen heeft.

Eerder deze week kandideerde minister Hugo de Jonge zich voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij wil ook premier worden, net als PvdA-leider Asscher. Rutte wil premier blijven

Zie hier het interview met Jinek