Acht kinderen verdrinken in Chinese rivier, nadat ze vriendje proberen te redden

Acht kinderen zijn zondag in China om het leven gekomen door verdrinking. Zeven van hen probeerden een vriendje te redden.

De kinderen, allemaal in de basisschoolleeftijd, speelden de hele dag langs de oever van een rivier in het zuidwesten van het land. Een van hen viel in het water en kon er niet meer zelf uitkomen.

Daarop sprongen de andere zeven kinderen hun vriend achterna om hem te redden. Maar hevige regen had ertoe geleid dat een gevaarlijke stroming was ontstaan dus kwamen ze allemaal in de problemen. Uiteindelijk werden ze alle acht meegesleurd door het water.

Geen van hen overleefde het tragische ongeluk, melden Chinese staatsmedia. Hun lichamen zijn maandag geborgen.