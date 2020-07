Honderden artsen kritisch over coronamaatregelen: “Ze leveren meer schade op dan ze voorkomen”

De huidige coronamaatregelen leveren meer schade op dan ze voorkomen. Dat vinden ruim 13.000 mensen uit de medische wereld, waaronder 600 artsen. Ze ondertekenden een brandbrief, waarin ze ook aangeven dat de maatregelen wetenschappelijke onderbouwing missen.

“De maatregelen zijn in eerste instantie goed geweest, laat dat duidelijk zijn. Je moet op dat moment wat doen, en snel. Op een gegeven moment moet je kijken of dat nog steeds verstandig is’’, zegt Roland Laurens, hart- en longchirurg in het Isala Ziekenhuis in Zwolle tegen het AD.

De artsen vrezen psychische en economische schade. Ook komt de zorg in de knel. “Het zegt eigenlijk wel veel dat dokters zich er nu over uitspreken. Dokters zijn over het algemeen terughoudend om uit de rij te stappen. Ze zoeken niet zo snel de publiciteit’’, zegt Laurens. “Het geluid leeft nu bij veel dokters dat er veel meer over de huidige maatregelen te zeggen is. De regels worden achter gesloten deuren bedacht en weinig onderbouwd. Over de anderhalvemeterregel is veel te zeggen. Er wordt alleen al veel gediscussieerd over het verschil tussen binnen en buiten. Of over het belang van ventilatie.’’

Eind juli wordt de brandbrief aangeboden aan het RIVM en de Tweede Kamer. “We willen dan zo snel mogelijk een openlijk debat kunnen voeren’’, zegt Dick Bijl, voormalig huisarts en mede-initiatiefnemer van de brandbrief. “Het is niet zo dat we tegen de maatregelen zijn, maar ze moeten wel wetenschappelijk onderbouwd worden.’’