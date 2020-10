Waarom er in Duitsland zo weinig coronabesmettingen zijn? “De regering draagt er één standpunt uit”

In Nederland zijn er op dit moment zeven tot acht keer meer besmettingen dan in Duitsland, schrijft het AD. Hoe komt het dat onze oosterbuur het coronavirus zoveel beter onder controle houdt? ,,Hier discussiëren we maar door. Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten.”

Dat zegt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het Outbreak Management Team (OMT), tegen de nieuwssite. Volgens de in Duitsland geboren en getogen professor zijn Duitsers enerzijds van nature gezagsgetrouwer, waardoor ze de coronaregels beter naleven. Anderzijds krijgen in Nederland te veel experts en andere mensen met een mening een podium, waardoor er twijfel wordt gezaaid over de regels.

Testen

,,Duitsland doet het structureel erg goed”, aldus Voss. ,,Ik zie daarvoor twee belangrijke factoren. Ten eerste: de testcapaciteit. In Duitsland heb je bulklaboratoria die gespecialiseerd zijn in het verwerken van grote aantallen tests.”

Discipline

Ten tweede zijn Duitsers gedisciplineerder. ,,In Duitsland heb je ook groepen á la Viruswaarheid, er zijn ook veel meningen. Maar er is meer dan in Nederland een enorme discipline in het volgen van het landelijke beleid. Als ik over de grens ga tanken en ik zet bij het betalen mijn mondkapje niet op, dan zullen andere klanten me daarop wijzen. Een winkelier zal me terugsturen. Je hoort in Duitsland ook veel minder verhalen van feestende jeugd, of van familiefeesten die tot enorm veel besmettingen leiden. Ze zijn er natuurlijk wel, maar in verhouding blijkbaar veel minder.”

Extreem debat

Verder ziet hij dat ‘het maatschappelijke debat hier veel extremer wordt gevoerd’. ,,Het land is klein en goed met elkaar verbonden, dus discussies worden al snel op nationaal niveau gevoerd. Daarbij heb je ontzettend veel opiniemakers, en de media vreten het. Of het nu Maurice de Hond is, of het Red Team, of de influencers met #ikdoenietmeermee, noem ze maar op. Ze zitten aan alle talkshowtafels, worden overal geciteerd. En dan gaat premier Mark Rutte tijdens de laatste persconferentie ook nog zover dat hij het Red Team expliciet benoemt, waarmee hij ze status geeft. Daarmee creëer je een soort competitief adviesmodel. Dat helpt in mijn ogen niet om draagvlak te creëren bij de burger.”

Eén standpunt

,,In Duitsland zijn ook grote protesten, en daar worden ook meningen uitgewisseld. Maar de regering draagt één standpunt uit, zonder veel ruimte te laten. Zo zijn Duitsers ook: het is A of B, er is veel minder grijs gebied. Hier is het allemaal wat minder directief. Ik doe daar overigens ook zelf aan mee hoor. Ik doe hier mijn werk ook anders dan ik het vroeger in Duitsland deed.”