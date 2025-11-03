7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

Leeftijdsverschillen in relaties blijven een bron van fascinatie voor psychologen. Nieuwe onderzoeken laten zien dat de leeftijd van partners niet alleen iets zegt over voorkeur, maar ook over geluk, gezondheid en zelfs levensduur. Dit zijn de zeven belangrijkste inzichten uit recent onderzoek.

1. Jongere partner, langer leven

Een grote Deense studie laat zien dat mannen met een jongere vrouw gemiddeld langer leven. Een partner die jonger is, kan op latere leeftijd meer zorg bieden en zorgt vaak voor meer vitaliteit in het dagelijks leven. Voor vrouwen ligt dat anders: zij leven het langst als hun partner ongeveer even oud is, waarschijnlijk omdat vrouwen vaker de verzorgende rol op zich nemen.

2. Jonge man, oudere vrouw: nog steeds zeldzaam

In heteroseksuele relaties is het meestal de man die ouder is. Zo’n 75 procent van de mannen heeft een jongere partner, slechts 10 procent is samen met een oudere vrouw.

3. Iedereen wil jonger, maar mannen meer

Volgens onderzoek van Gottfried (2024) neemt de voorkeur voor een jongere partner toe met de leeftijd. Dat geldt voor mannen én vrouwen, maar bij mannen is het effect sterker: een gemiddelde 70-jarige man geeft de voorkeur aan een 58-jarige vrouw, terwijl vrouwen van die leeftijd het liefst een partner van 68,5 kiezen.

4. Wereldwijd is het leeftijdsverschil gemiddeld 4,2 jaar

Uit een analyse van 130 landen (Ausubel, 2022) blijkt dat mannen wereldwijd gemiddeld 4,2 jaar ouder zijn dan hun vrouwelijke partner.

5. Enorme verschillen tussen landen

De kloof varieert sterk per regio: in Noord-Amerika is het verschil gemiddeld 2,2 jaar, in Europa 2,7 jaar. Maar in landen als Bangladesh (8,7 jaar), Nigeria (11,8 jaar) en Gambia (14,8 jaar) is het leeftijdsverschil veel groter.

6. Oudere partner, tevredener partner

Mannen met een vrouw die minstens zeven jaar jonger is, blijken het meest tevreden over hun relatie (Banbury, 2025). Voor vrouwen maakt het minder uit: zij kunnen zowel met oudere als jongere partners even gelukkig zijn.

7. Jongere vrouwen voelen zich financieel veiliger bij oudere mannen

Banbury’s onderzoek toont ook dat jongere vrouwen meer financiële stabiliteit ervaren met oudere partners. Jongere mannen die een oudere vrouw daten, ervaren dat effect niet.