De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

Een paar jaar terug was veganisme booming: overal doken havermelk- en tofu-alternatieven op de menukaart op en de vegan restaurants schoten als paddestoelen uit de grond. Maar nu? Vlees maakt een comeback. Moeten we de linzenpan opbergen of is dit juist het bewijs dat plantaardig eten volwassen is geworden?

Volgens het Nederlands Veganisten Verbond eten ruim 180.000 Nederlanders volledig plantaardig. Toch zien we een kentering en dat merken ook podcastmakers Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink in Voorheen Schaamteloos Randstedelijk. “Zelfs de havermelkelite gaat weer vlees eten”, concluderen ze.

Wat is er aan de hand?

Allereerst: morele moeheid. Duurzaam eten voelt als een constante opdracht. Af en toe vlees eten werkt dan als kleine rebellie en opluchting. Daarnaast schuiven de statussymbolen mee. Waar vegan ooit stond voor bewust en modern, voelt vlees voor sommigen ineens juist weer authentiek. “Voeding is niet langer alleen een morele kwestie, maar ook een middel om identiteit uit te drukken”, zeggen Smithuijsen en Van den Brink.

Die trend zie je terug in de cijfers: Rabobank ziet een 5 procent daling in verkoop van vleesvervangers in 2024. Hybride vlees – deels dierlijk, deels plantaardig – wint terrein. Ondertussen sluiten sommige vegan restaurants. Niet omdat niemand plantaardig wil eten, maar omdat – ironisch genoeg – iedereen dat inmiddels kan. Bijna elk restaurant biedt tegenwoordig vegan opties aan.

Teken van groei

Volgens restaurant Vannu uit Bavel is dat geen ramp, maar een teken van groei. “Tegelijkertijd zullen steeds meer 'reguliere' restaurants meer vegan gerechten aanbieden, net zoals vegetarisch ooit vanzelfsprekend werd.” Het label “vegan” laten zij liever los. “Het woord 'vegan' heeft niet altijd het beste imago… Daarom noemen wij ons liever een groenterestaurant.”

En influencer Lisa Stel ziet vooral voordelen. “Vegan eten is nog nooit zo makkelijk geweest, bijna ieder restaurant heeft plantaardige opties… en social media staat vol met inspiratie.”