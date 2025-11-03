Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

Voor veel Europeanen is Nieuw-Zeeland het paradijs: geweldige natuurparken, hippe steden en een laidback lifestyle. Maar dat is schone schijn. Een wankele economie, torenhoge huizenprijzen en lage lonen maken dat de Kiwi's massaal emigreren.

Voor Hayden Fisher (24) uit Wellington was verhuizen bijvoorbeeld een no-brainer. In Nieuw-Zeeland moest hij zijn boodschappen soms op afbetaling doen, in Sydney houdt hij nu geld over aan het eind van de maand. “Ik werk in een boekwinkel en heb eindelijk de weg gevonden naar financiële stabiliteit. In Wellington was dat onmogelijk”, vertelt hij in The Guardian.

Fisher is geen uitzondering. Volgens cijfers van Stats NZ verlieten het afgelopen jaar bijna 74.000 Nieuw-Zeelanders hun land, het hoogste aantal ooit. Meer dan de helft van hen verhuisde naar Australië, waar de gemiddelde lonen hoger liggen en Nieuw-Zeelanders gemakkelijk kunnen werken en wonen.

‘Wellington voelt leeg’

Ook Genevieve Fulton (22) zag in haar thuisland weinig toekomst. Ze verhuisde begin dit jaar naar Melbourne en verdient daar “meer dan het dubbele” van wat ze in Wellington kreeg. “In Nieuw-Zeeland konden mijn vrienden nauwelijks werk vinden. Het voelt er leeg, alsof de ziel uit het land verdwijnt”, zegt ze. Haar broer, een lasser, ging haar al voor. “Hij zei: er is hier meer werk en het loon is gewoon bizar goed.”

De trek richting Australië is niet nieuw, benadrukt professor Alan Gamlen van de Australian National University. “Sinds de jaren zeventig verhuizen meer Nieuw-Zeelanders naar Australië dan andersom. Het is deels traditie, de zogeheten overzeese ervaring – maar nu speelt de zwakke economie een grote rol.”

Volgens de Wereldbank ligt het bbp per hoofd in Australië rond de 64.000 dollar, tegenover 48.000 dollar in Nieuw-Zeeland.

‘Het Auckland van vroeger bestaat niet meer’

De bekende tatoeëerder Tyla Vaeau verhuisde begin dit jaar van Auckland naar de Gold Coast. “Als je me twee jaar geleden had gevraagd of ik ooit naar Australië zou gaan, had ik hard nee gezegd. Maar Auckland is niet meer de stad waarin ik ben opgegroeid”, vertelt ze. Haar familie was al verhuisd, en de torenhoge huizenprijzen maakten terugkeren ondenkbaar.

De uittocht zorgt in Nieuw-Zeeland voor een ‘brain drain’, al heeft Gamlen het liever over een ‘brain exchange’: “Nieuw-Zeelanders in Australië dragen bij aan de Australische economie én versterken internationaal het imago van hun thuisland.”

Toch lijkt de weg terug voorlopig niet aantrekkelijk. Fisher vat het nuchter samen: “Nieuw-Zeeland is prachtig, maar mooie bergen betalen je huur niet.”