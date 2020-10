Grapperhaus: Maximaal 30 mensen in de kerk en niet zingen

Er mogen nog maar maximaal dertig mensen bij een kerkdienst aanwezig zijn. En zingen is verboden. Dat meldt justitieminister Ferd Grapperhaus aan RTL Nieuws.

Ook moeten kerkdiensten zoveel mogelijk online plaatsvinden. De beslissing is genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Staphorst zondag, waar bij drie diensten steeds 600 mensen aanwezig waren. De nieuwe regels gaan per direct in.

“Iedereen moet offers brengen. Kerkelijk organisaties zien dat nu ook”, zegt minister Grapperhaus, die het zelf kennelijk een te groot offer vond om níet zijn schoonmoeder te knuffelen op zijn bruiloft.