Zwarte Amerikaan zat 44 jaar onschuldig vast. Al die tijd was er bewijs dat hij niets had gedaan

Een zwarte man zat 44 jaar lang in een Amerikaanse gevangenis, terwijl hij onschuldig was. Sinds eind augustus is hij eindelijk vrij.

In 1976 stond de nu 64-jarige Ronnie Long voor een volledig witte jury. Long zou hebben ingebroken en toen iemand hebben verkracht. Volgens het slachtoffer was hij de dader. Dat vond de jury uiteindelijk ook. Hij werd veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf.

Dat, terwijl de haren, kledingvezels en vingerafdrukken die op de plaats delict waren gevonden niet matchten met het dna van Long. Na 44 jaar werd het bewijsmateriaal opnieuw bekeken en kwam de rechter tot een ander oordeel: op 27 augustus was Long weer een vrij man.

In Good Morning Britain zegt hij: „Ik ben nog niet veel op pad geweest. Maar deze vrijheid, die zal ik de rest van mijn leven koesteren.” Wat hij het allerfijnst vindt: „Met mijn familie zijn. En kunnen eten wat ik wil.”

Achteraf blijkt dat de advocaten het bewijs dat Long vrijpleit nooit in handen hebben gehad. Ze eisen nu compensatie voor de verspilde levensjaren.