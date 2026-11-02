Het gaat nu eindelijk écht koud worden. De eerste nachtvorst komt eraan en als het goed is, heb je de buitenkraan afgetapt. Je denkt misschien dat je volle vriezer lekker niks geeft om barre omstandigheden, maar kijk uit. Grote kans dat je bedrogen uit komt.

Waarom ontdooit een vriezer juist als het koud is?

Een vriezer koelt alleen als zijn thermostaat warmte meet. Daalt de temperatuur in de schuur, dan denkt die thermostaat dat het werk al gedaan is. “Wordt het kouder, dan denkt de thermostaat dat alles al koud genoeg is”, schrijft witgoedwinkel Bemmel & Kroon . De compressor, de pomp die de kou maakt, slaat dan minder vaak aan en de vriesruimte warmt langzaam op.

Het voelt tegenstrijdig: buiten vriest het, terwijl de temperatuur in de vriezer boven de -18 graden kruipt die eten veilig houdt.

Kan mijn vriezer de kou aan?

Dat staat op het typeplaatje, meestal binnenin of op de achterkant. Zoek naar de klimaatklasse.

Op het plaatje Geschikt voor een ruimte van SN ongeveer 10 tot 32 graden N, ST of T warmere ruimtes, niet voor een koude schuur Low ambient of 0 graden blijft koelen tot het vriespunt FrostProtect (Liebherr) of FreezerGuard (Beko) tot ongeveer -15 graden

Ook de laagste klasse, SN, is bedoeld voor ruimtes vanaf ongeveer 10 graden. De Consumentenbond waarschuwt dat “niet alle apparaten” goed omgaan met temperaturen onder de 10 graden. Een gewone vriezer in een onverwarmde schuur valt in de winter dus buiten zijn klimaatklasse.

Welke vriezers kunnen wel in de garage?

Fabrikanten bouwen vriezers die door de kou heen blijven werken. Liebherr zegt dat bij zijn FrostProtect-modellen alle onderdelen bestand zijn tegen omgevingstemperaturen tot -15 graden, en dat de vriezer onder nul net zo zuinig blijft. Bemmel & Kroon noemt naast FrostProtect ook FreezerGuard van Beko.

Een NoFrost-vriezer, die zelf ijsvorming tegengaat, is geen garantie. Bemmel & Kroon schrijft dat dat systeem in een koude ruimte minder goed werkt.

Hoe merk je dat het misgaat?

Je ziet het pas als het te laat is: zachte pakjes, ijs dat aan elkaar is gevroren of een natte bodem. Leg daarom een vriezerthermometer in de vriezer en een gewone thermometer in de schuur. De winkel raadt aan dat vooral in de eerste winterweken te doen, zodat je ziet of het apparaat bijhoudt.

Kijk ook naar het vorige nachtvorstlijstje met buitenkraan en kuipplanten : staat de schuur op dat lijstje van plekken die niet vorstvrij zijn, dan geldt dat ook voor je vriezer.

Zo houd je de vriezer in de schuur aan de praat

Check de klimaatklasse op het typeplaatje voordat het gaat vriezen.

Zet de vriezer uit de tocht, liefst tegen een binnenmuur.

Laat minstens 5 centimeter ruimte rondom, 10 is beter, en houd de roosters stofvrij.

Zet hem op een vlakke, droge plek, met een rubberen mat als de vloer nat kan worden.

Gebruik een geaard stopcontact, geen verlengsnoer of stekkerdoos.

Haal bij strenge vorst wat je echt niet kwijt wilt naar de vriezer in huis, of naar een goed gevulde vriezer in de keuken.

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