Je doet 's ochtends de gordijnen open en kijkt door een grijze waas naar de tuin. Je haalt een doekje over het glas, maar de waas blijft zitten. Dan zit hij aan de buitenkant. Daar hoef je je geen zorgen over te maken: bij HR++ of triple glas betekent het juist dat de ruit goed isoleert. Pas als het vocht tussen de glasplaten zit, is er iets mis.

Deze week zit het weer mee voor buitencondens

Na een grijs begin van de week wordt het droog. Volgens Weeronline lijken donderdag en vrijdag zonnige dagen te worden. Vanaf woensdag koelt het 's nachts landinwaarts af tot rond het vriespunt, en in de nacht van donderdag op vrijdag kan het op veel plaatsen licht vriezen. Omdat het nauwelijks waait, kan er volgens de weerdienst in de nachten ook makkelijk mist ontstaan.

Waarom goed glas aan de buitenkant beslaat

HR++ en triple glas laten weinig warmte van binnen naar buiten door. Daardoor wordt de buitenste glasplaat 's nachts nauwelijks verwarmd en koelt hij flink af. Volgens Vitro Rotterdam kan het glas zelfs kouder worden dan de buitenlucht. Het vocht uit die buitenlucht slaat dan neer op de koude ruit.

Bij enkel glas ging dat anders. Daar lekte zoveel warmte weg dat de buitenkant van het glas ongeveer even warm bleef als de lucht buiten. Spitskozijn ziet buitencondens bij HR++ en HR+++ glas daarom veel vaker dan bij oud dubbel glas.

Hoe beter je glas isoleert, hoe groter de kans op een waas aan de buitenkant.

Droogwrijven heeft geen zin

Buitencondens kun je niet voorkomen. Zolang het buiten koud en vochtig blijft, komt de waas terug, hoe vaak je de ruit ook schoonveegt. Hij verdwijnt vanzelf als de zon op het glas komt, het gaat waaien of de temperatuur in de loop van de ochtend stijgt. Volgens glaspartijen heeft de condens geen invloed op hoe goed de ruit isoleert.

Beslaan niet al je ramen? Dan hoeft er niets mis te zijn met de ramen die helder blijven. Windrichting, struiken en de ligging van het huis bepalen mee welke ruiten beslaan. Ramen die uit de wind liggen, blijven vaak langer nat. Het komt dus voor dat de voorkant van je huis beslagen is en de achterkant niet.

Is het raam aan de binnenkant nat?

Dan heb je met iets anders te maken: te veel vocht in huis. Wat daartegen helpt, lees je in Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten . Goed glas helpt hier wel een beetje mee. Volgens Spitskozijn blijft de binnenkant van HR++ glas warmer dan die van oud dubbel glas, waardoor er binnen minder snel condens ontstaat.

Waas tussen de glasplaten? Dan is de ruit lek

De ruimte tussen de glasplaten zit normaal helemaal dicht en is gevuld met droge lucht of gas. Gaat de afdichting aan de rand stuk, dan kan er vocht binnenkomen. Dat zie je als een melkachtige waas of als druppels in het glas. Aan de buitenkant is dan vaak niets te zien.

Beter ventileren lost dit niet op, en repareren kan ook niet echt. Glaswebwinkel raadt droogboren af: door het boorgat is de ruit niet meer luchtdicht en isoleert hij minder goed. Je hoeft meestal alleen de ruit te laten vervangen, niet het hele kozijn. Glas123 rekent daarvoor op gemiddeld €100 tot €250 per ruit, inclusief plaatsing. Hoeveel het precies kost, hangt af van de maat en het soort glas. Zit er nog oud dubbel glas in, dan is dit volgens glaszetters een goed moment om over te stappen op HR++.

Zo zie je waar het vocht zit

Haal binnen een doek over het glas. Is de waas weg, dan zat het vocht binnen. Blijft de waas, kijk dan aan de buitenkant, maar alleen als dat veilig kan. Kun je hem daar wegvegen of verdwijnt hij in de loop van de ochtend, dan is er niets aan de hand. Krijg je de waas aan geen van beide kanten weg, dan zit het vocht tussen de glasplaten. Laat een glaszetter ernaar kijken.

Kijk wel goed. Volgens Multiglas lijkt condens tussen de glasplaten vanuit huis al snel op condens aan de buitenkant. Bij twijfel helpt de proef met de doek aan beide kanten.

Zie je deze week na een heldere nacht een grijze waas aan de buitenkant, dan hoef je de glaszetter dus niet te bellen. Het betekent dat de warmte binnen blijft.