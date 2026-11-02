Heb je nageslacht rondhuppelen op deze aardkloot? Dan is op 1 november automatisch weer kinderbijslag op je rekening gestort: €298,40 voor een kleuter, iets meer voor een ouder kind. Aan de andere kant van de grens krijgen ouders voor hetzelfde kroost een stuk meer. Hoeveel meer, hangt af van de leeftijd van je kind.

Hoeveel krijgt een gezin in België en Duitsland?

Een Duits gezin krijgt voor een kind van 4 jaar ruim 2,5 keer zoveel als jij, een Vlaams gezin bijna twee keer zoveel. Bij een tiener wordt het verschil kleiner, omdat de Nederlandse kinderbijslag meegroeit met de leeftijd.

Per kind, per kwartaal (2026) Nederland België (Vlaanderen) Duitsland 0 tot en met 5 jaar €298,40 €571,98 €777 6 tot en met 11 jaar €362,35 €571,98 €777 12 tot en met 17 jaar €426,29 €329,25 tot €823,68 €777 Hangt af van leeftijd geboortejaar en gezin niets

De Nederlandse bedragen gelden sinds 1 juli, volgens de SVB , en zijn op 1 oktober voor het eerst uitbetaald. De SVB betaalt per kwartaal. België en Duitsland betalen per maand; voor de vergelijking zijn die bedragen keer drie gedaan.

Waarom staan er bij België twee bedragen?

In België regelt elke regio de kinderbijslag zelf. De tabel toont Vlaanderen, waar het Groeipakket geldt. Voor een kind dat in 2019 of later is geboren, krijgen ouders sinds 1 september €190,66 per maand, ongeacht de leeftijd. Dat zijn alle kinderen tot en met 7 jaar.

Voor oudere kinderen geldt nog het oude stelsel. Het jongste kind krijgt €109,75 per maand, het tweede €203,07 en elk volgend kind €274,56. Een tiener met twee jongere broertjes of zusjes levert dus veel meer op dan een enig kind van dezelfde leeftijd. Wallonië en Brussel hebben eigen bedragen.

In cijfers

€1.310,75 krijgen Vlaamse ouders eenmalig bij de geboorte, het startbedrag.

€23,82 tot €71,48 per jaar komt er in Vlaanderen bij als schoolbonus, afhankelijk van de leeftijd.

€76,09 per maand extra per kind krijgt een Vlaams gezin met één of twee kinderen en een inkomen onder €42.020 als sociale toeslag.

€259 per maand is het Duitse Kindergeld sinds 1 januari 2026.

Krijgt een Duitser voor elk kind evenveel?

Ja. Het Kindergeld is sinds 2023 voor elk kind gelijk, ook voor het derde of vierde. Je krijgt het tot je kind 18 is en langer als het een opleiding of studie volgt, tot 25 jaar. In Nederland stopt de kinderbijslag bij 18 jaar; daarna neemt de studiefinanciering het over.

Duitse ouders met een hoog inkomen hebben nog een tweede route: de Kinderfreibetrag, een belastingaftrek van €9.756 per kind per jaar voor ouders die samen aangifte doen. De Belastingdienst daar, het Finanzamt, rekent zelf uit of de aftrek of het Kindergeld voordeliger is.

Volgend jaar gaat het Kindergeld waarschijnlijk naar €267 per maand en in 2028 naar €272, meldt Gegen-Hartz.de. Het Duitse kabinet stemde op 2 september in met het wetsvoorstel; de Bondsdag moet nog beslissen.

Twee kleuters: zoveel scheelt het per jaar

Neem een gezin met twee kinderen van 3 en 5 jaar. In Nederland krijgt het per jaar €2.387 aan kinderbijslag. In Vlaanderen is dat €4.576 en in Duitsland €6.216. Toeslagen, het Vlaamse startbedrag en de schoolbonus zijn niet meegeteld.

Daar staat tegenover dat Nederlandse ouders met een lager of middeninkomen ook kindgebonden budget kunnen krijgen. Dat komt bovenop de kinderbijslag en hangt af van je inkomen en vermogen. Wat een kind in totaal kost, lees je in het stuk over de kosten van een kind tot 18 jaar

Wat als je in Duitsland of België werkt?

Woon je in Nederland en werk je over de grens, dan betaalt volgens de Europese regels in principe het land waar je werkt de kinderbijslag. Werken beide ouders in een ander land, dan bepaalt een vaste volgorde welk land betaalt. Is het bedrag in het andere land lager, dan vult het tweede land het verschil aan. Meld een baan over de grens altijd bij de SVB.

Het voordeel stopt wel bij 18 jaar, net als in Nederland. Wat er dan nog meer wegvalt, staat in wat er verandert als je jongste kind 18 wordt . De SVB past de Nederlandse bedragen op 1 januari weer aan.

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