Topwetenschappers doen frontale aanval op Jaap van Dissel en het OMT

Het ergste wat je van een wetenschappelijk instituut kunt zeggen is dat ze niet genoeg van de wetenschap weten. Dat is precies wat een groep internationale topwetenschappers zeggen over het RIVM en Jaap van Dissel.

Volgens de wetenschappers ligt het feit dat Nederland het zoveel slechter doet dan de meeste andere landen aan het RIVM. “De relatief slechte prestaties van Nederland in het anticiperen en bestrijden van de tweede golf van de pandemie zijn naar onze mening deels te wijten aan het feit dat wetenschappelijke inzichten over de verspreiding van Covid-19 die in de wetenschappelijke wereld inmiddels algemeen aanvaard zijn in Nederland te laat en te weinig het beleid hebben bepaald.

De oproep is geschreven door Ad Bax (NIH, Maryland), Daniel Bonn (Universiteit van Amsterdam), Daan Frenkel (University of Cambridge), Detlef Lohse (Universiteit Twente), en is mede ondertekend door 37 onderzoekers, onder wie Nynke Dekker (TU Delft), Robbert Dijkgraaf (Princeton), Bob Pinedo (VU) en Cisca Wijmenga (Rijksuniversiteit Groningen).

Een imposante lijst met een duidelijke mening: het RIVM weet niet wat de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van Covid en geeft dus verouderde adviezen.

Conclusie van het manifest: ‘Het had niet zo ver hoeven komen – en het kan zo niet verder.’

