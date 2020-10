Diederik Gommers: Die 37.000 Nederlandse ziekenhuisbedden zijn er helemaal niet

Er is veel onbegrip, ook in de politiek, dat de ziekenhuiszorg al ontwricht raakt als er 1200 covidpatienten zijn. Er zijn tenslotte 37.000 ziekenhuisbedden in Nederland.

Diederik Gommers heeft een onthutsend eenvoudige verklaring: “Er is onduidelijkheid over het aantal ziekenhuis bedden. Volgens het ministerie zijn er bijna 40.000 bedden in de Nederlandse ziekenhuizen. Dit getal gaat over alle bedden dus inclusief voor kinderen, neonaten, dialyse, revalidatie etc.

Ziekenhuis bedden beschikbaar voor volwassen patienten is veel lager. En nog belangrijker er kan pas een patiënt opgenomen worden op een bed als er ook personeel beschikbaar is. Dat noemen we operationele ziekenhuis- bedden en dat wordt iedere dag weergegeven door het LCPS. Op dit moment zijn er rond de 12.500 bedden bij voldoende personeel. Op deze bedden liggen de volwassen covid en non-covid (=reguliere) patiënten.”

En op dat aantal is de huidige paniek ineens veel beter te begrijpen