Forums ondergang is verre van uniek: “Het gebeurt bij de meeste rechts-radicale partijen in Europa”

De totale ineenstorting die zich op dit moment bij Forum voor Democratie voltrekt, is verre van uniek. Volgens een politicoloog gebeurt het bij de meeste rechts-populistische partijen in Europa. Dus zelfs daarin is Thierry Baudet niet origineel.

Slechte peilingen

“Dit is een dilemma waar elke populistische rechts-radicale partij mee worstelt”, zei politicoloog Sarah de Lange in Nieuws en Co. “We zien in heel West-Europa dat binnen die partijen twee stromingen ontstaan. Een meer gematigde stroming en meer radicale stroming,” aldus de UvA-onderzoeker, die populistische partijen bestudeert. “Het conflict komt pas echt tot wasdom als het slecht gaat met de partij in de peilingen. Dan komt de vraag over de koers vaak op tafel te liggen.”

En wat volgt is een splitsing, waarbij de gematigde vleugel zich meestal zonder succes afscheidt. “De radicale vleugel houdt vaak de controle over de bestaande partij. Ook op de lange termijn is het de radicale beweging die het meeste electorale succes behaalt.” De Lange concludeert dan ook: “In die zin past Forum helemaal binnen de partijfamilie.”

De rebelse jongeren

Ook de ondergang van de JFVD is behoorlijk voorspelbaar. “We zien bij deze partijen dat de jongerenbewegingen vaak radicaler zijn dan de moederpartij. En we hebben dus ook al gezien dat een aantal rechts-populistische partijen dat heeft geprobeerd te tackelen.” De Zwedendemocraten hebben hun jongerenpartij zelfs opgeheven.

Van de plotse radicalisering van Baudet gelooft De Lange niet veel. “Het enige nieuwe dat ik zie, is dat hij de afgelopen maanden samenzweringstheorieën over de coronapandemie heeft omarmd.” De brandbrief van Pouw-Verweij is volgens haar dan ook eerder strategisch van aard. “Ze hebben gewacht totdat het opportuun was om dit conflict uit te vechten.”