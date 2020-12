Waarom mensen in sommige landen minder ziek worden door corona

In maart vreesden veel experts voor de gevolgen van de coronapandemie voor de derde wereld. Die blijken nu behoorlijk mee te vallen. Er zijn wel besmettingen en er overlijden mensen, maar veel minder dan in de westerse wereld. Dat komt niet omdat er minder wordt getest, zoals lang werd gedacht.

Professor virologie Kevin Ariën van het Instituut voor Tropische Geneeskunde werkt mee aan grote studies in Congo en Mozambique. In De Morgen legt hij uit: “Je ziet het niet alleen in Afrika, maar ook in sommige landen in Zuidoost-Azië, zoals Cambodja en Vietnam. Eerst dachten we dat het was omdat ze te weinig testen, maar dat blijkt niet te kloppen. Onze studies tonen ook dat het virus die regio’s niet links laat liggen. In Mozambique en Congo circuleert het sterk, maar mensen hebben er wel nauwelijks last van.”

De jonge leeftijd van de bevolking speelt waarschijnlijk een rol. “Dat de gemiddelde leeftijd in die regio’s eerder twintig jaar is terwijl dat bij ons veertig is, speelt zeker mee. We weten nu dat mildere coronavirussen ook onze kinderen wellicht deels beschermen tegen dit virus en de ernstige ziekte. Bij die jonge bevolking in Afrikaanse en sommige Aziatische landen circuleren wellicht ook van die milde broertjes en zusjes van SARS-CoV-2 zodat een soort kruisbescherming ontstaat. En misschien zijn er daar ook ongekende coronavirussen. Wij hebben het altijd maar over de vier die wij hier kennen en die verkoudheid veroorzaken, maar het is goed mogelijk dat er meerdere anderen zijn die nog meer tot die kruisimmuniteit kunnen bijdragen.

Verder werkt het immuunsysteem mogelijk krachtiger. “Ik denk niet dat ze geboren worden met een robuustere verdedigingsmachine, maar we vermoeden dat mensen in grote delen van Afrika en ook in Zuidoost-Azië een meer geactiveerd immuunsysteem hebben dan wij. Door hun levensomstandigheden is hun immuunsysteem alerter, waardoor de meesten er niet of slechts mild ziek van worden. Dat ze ook meer buiten leven, verkleint misschien ook de kans op besmetting.”