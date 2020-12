‘CDA wil Wopke Hoekstra als lijsttrekker, niet Omtzigt’

Nu Hugo de Jonge is teruggetreden als lijsttrekker van het CDA, lijkt het logisch dat Pieter Omtzigt die taak op zich gaat nemen. Hij verloor immers op een haar na de lijsttrekkersverkiezing van de partij deze zomer. Maar het CDA heeft kennelijk lak aan verkiezingsuitslagen, want naar verluidt geniet Wopke Hoekstra de voorkeur.

Dat bevestigen ‘betrouwbare bronnen’ aan RTL Nieuws. De partijtop zou in Hoekstra een betere lijsttrekker zien dan in ‘luis in de pels’ Pieter Omtzigt. De vraag is of CDA-leden dat ook zo zien. De minister van Financiën wilde niet meedoen aan de lijsttrekkersverkiezing, omdat hij ‘meer een bestuurder dan een politicus’ zou zijn. Het zou vreemd zijn als dat een half jaar later plots is veranderd.

Ondertussen ging De Jonge wel de strijd aan, terwijl hij ook nog de zware post van coronaminister op zich nam en zo de kastanjes uit het vuur mocht halen voor de rest van het kabinet. Het deed de peilingen geen goed en dus moest De Jonge weg. Wopke Hoekstra heeft nog niet gereageerd. Of hij nu wel wil, is niet duidelijk.