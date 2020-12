Je bent niet de ‘Bob’, maar doet wel even ‘dranquilo’

Vlak voor de vaak met drank overgoten feestdagen komt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) met een campagne tegen drankmisbruik. ‘Ik doe even dranquilo’ moet in navolging van ‘ik ben de Bob’ mensen helpen af en toe een rondje over te slaan.

Dranquilo is een samenvoeging van drank en tranquilo (rustig aan). “Het moet een gevleugelde uitspraak worden. Zo van: ik ben even dranquilo”, zegt Blokhuis. De campagne lijkt niet bedoeld om alcoholgebruik tot nul te reduceren, wel om maat te houden tijdens de feestdagen.

“We weten dat gebruik van te veel alcohol enorm veel risico met zich mee brengt”, zegt Blokhuis. “Verkeersveiligheid om maar eens wat te noemen. Drank is de hofleverancier van de verslavingsindustrie. De helft van alle verslaafden is alcoholverslaafd. En er sterven duizenden mensen aan de gevolgen van kanker die het gevolg is van alcoholgebruik.”