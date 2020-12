Artsen waarschuwen voor vuurkorf: “Ramp voor je longen”

Een vuurkorf is gezellig en geeft warmte: ideaal voor als je buiten wilt afspreken om de kans op een coronabesmetting te verkleinen. Niet voor niets is de vuurkorf momenteel populair. Maar, zo waarschuwen artsen in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws: het open vuur is ‘een ramp voor onze longen’.

Professor dr. Michael Casaer, staflid intensieve geneeskunde en brandwonden van het UZ Leuven, licht toe. “Vuurkorven zijn gezellig maar vormen in deze tijdsgeest nog meer een risico dan in normale omstandigheden. Mensen zijn verplicht om buiten samen te komen én te blijven, ook als het weer omslaat. Staat er een vuurkorf aan, dan zullen ze meteen nog langer blootgesteld worden aan vuur en rook.”

Bij winterweer is er bovendien het risico op ophoping van koolstofmonoxidegas (CO). “En CO inademen kan ernstige gevolgen hebben”, aldus Casaer. “CO bemoeilijkt het zuurstoftransport in het bloed. De zuurstofbindende capaciteit van het bloed vermindert en de CO kan ook aan de hersenen, soms zelfs blijvende, schade toebrengen.”

De hoeveelheid fijnstof die je inademt rond een vuurkorf is niet mals. “Ons lichaam kan vrij goed rook afkoelen om op korte termijn schade te beperken. Onze neus en de slijmvliezen in mond en keel vermijden dat de rook je longen verbrandt. Fijnstof dringt de longen wel binnen en brengt gezondheidsrisico’s mee voor onder meer je longen en je hart op lange termijn”, weet Casaer.

Die fijnstof is natuurlijk ook barslecht voor het milieu. Een uurtje houtvuur leidt tot vijf keer meer fijnstof in de lucht dan een uur autorijden door de stad, weet de Belgische brandweer te vertellen. Het is dus eigenlijk helemaal niet zo’n goed idee, die vuurkorf. Je kunt waarschijnlijk beter een elektrische terrasverwarmer aanschaffen (en die dan van groene stroom voorzien).