De Engelse premier Boris Johnson denkt dat rond Pasen de maatregelen tegen het virus kunnen worden ingetrokken. Er zijn dan – verwacht hij – voldoende Britten ingeënt

Engeland kan meer vaart maken nu het Oxford-vaccin kan worden ingezet. Dat is eenvoudiger toe te dienen. Engeland heeft ook besloten iedereen eerst de eerst injectie toe te dienen de tweede dosis pas te geven als iedereen beschermd is door de eerst. Er zullen vanaf nu minstens 2 miljoen mensen per week worden gevaccineerd